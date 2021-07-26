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Н. Кочанова встретилась с членами президиума Молодежного парламента
26.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Молодежному парламенту при Национальном собрании Беларуси исполняется один год. В июле 2020-го он был создан на общественных началах как консультативно-совещательный орган.
В его состав входят молодые люди со всех регионов страны в возрасте от 18 лет до 31 года
С членами президиума сегодня встретилась спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы уже несколько таких встреч провели. Прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы принимаете активное участие во всех наших мероприятиях. Совсем недавно мы проводили выездное заседание в Ушачах, где принимали участие ваши коллеги молодые. Это хорошая школа, хороший опыт. Мы его продолжим.
За этот год Молодежный парламент реализовал много проектов, в том числе по сохранению объективной исторической памяти. Молодые парламентарии приняли участие в работе над внесением изменений в Конституцию, а также в работе над законопроектами. Удалось наладить и международные связи. В частности, в ходе VIII Форума регионов Беларуси и России подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве с коллегами из Палаты молодых законодателей при Совете Федерации России.
Дмитрий Карпиков, зампредседателя комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
В чем преимущество Молодежного парламента? В том, что мы находимся по всей Беларуси и можем услышать молодежь, которая находится где-то далеко, в глубинках где-то. А как раз у тех людей есть мысли, идеи, которые хотелось бы донести до самого высшего уровня.
Максим Крупейченко, председатель комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Молодежный парламент состоит из 70 членов. Это люди со всей страны. По нашей тематике были организованы общественные приемные. Наши члены участвуют в диалоговых площадках, в организации молодежного бизнес-инкубатора.
У Молодежного парламента есть свой сайт, куда можно обратиться. Там же открыта обратная связь для предложений по изменениям в Конституцию.
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Молодежному парламенту при Национальном собрании Беларуси исполняется один год. В июле 2020-го он был создан на общественных началах как...
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