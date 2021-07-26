Н. Кочанова встретилась с членами президиума Молодежного парламента

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В его состав входят молодые люди со всех регионов страны в возрасте от 18 лет до 31 года

Мы уже несколько таких встреч провели. Прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы принимаете активное участие во всех наших мероприятиях. Совсем недавно мы проводили выездное заседание в Ушачах, где принимали участие ваши коллеги молодые. Это хорошая школа, хороший опыт. Мы его продолжим.

В чем преимущество Молодежного парламента? В том, что мы находимся по всей Беларуси и можем услышать молодежь, которая находится где-то далеко, в глубинках где-то. А как раз у тех людей есть мысли, идеи, которые хотелось бы донести до самого высшего уровня.

Молодежный парламент состоит из 70 членов. Это люди со всей страны. По нашей тематике были организованы общественные приемные. Наши члены участвуют в диалоговых площадках, в организации молодежного бизнес-инкубатора.

Молодежному парламенту при Национальном собрании Беларуси исполняется один год. В июле 2020-го он был создан на общественных началах как консультативно-совещательный орган.С членами президиума сегодня встретилась спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.За этот год Молодежный парламент реализовал много проектов, в том числе по сохранению объективной исторической памяти. Молодые парламентарии приняли участие в работе над внесением изменений в Конституцию, а также в работе над законопроектами. Удалось наладить и международные связи. В частности, в ходе VIII Форума регионов Беларуси и России подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве с коллегами из Палаты молодых законодателей при Совете Федерации России.У Молодежного парламента есть свой сайт, куда можно обратиться. Там же открыта обратная связь для предложений по изменениям в Конституцию.