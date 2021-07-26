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Соревнования вальщиков леса "Лесоруб-2021" прошли в Минской области
26.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Соревнования на скорость, ловкость и профессионализм. В своем мастерстве соперничали вальщики леса из Минской области. В этом году ежегодный чемпионат принял Новокрупский лесхоз. Продемонстрировать виртуозное владение пилой приехало около 70 участников.
Среди них действующие чемпионы мира и республики, опытные специалисты из лесхозов, а также начинающие вальщики. Татьяна Божко понаблюдала за соревнованиями (видео).
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Соревнования на скорость, ловкость и профессионализм. В своем мастерстве соперничали вальщики леса из Минской области. В этом году ежегодный чемпионат принял ...
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