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Соревнования на скорость, ловкость и профессионализм. В своем мастерстве соперничали вальщики леса из Минской области. В этом году ежегодный чемпионат принял Новокрупский лесхоз. Продемонстрировать виртуозное владение пилой приехало около 70 участников.

Среди них действующие чемпионы мира и республики, опытные специалисты из лесхозов, а также начинающие вальщики. Татьяна Божко понаблюдала за соревнованиями (видео).





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