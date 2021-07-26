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Соревнования вальщиков леса "Лесоруб-2021" прошли в Минской области

26.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соревнования на скорость, ловкость и профессионализм. В своем мастерстве  соперничали вальщики леса из Минской области. В этом году ежегодный чемпионат принял  Новокрупский лесхоз. Продемонстрировать виртуозное владение пилой  приехало около 70 участников. 

Среди них  действующие чемпионы мира и республики, опытные специалисты из лесхозов, а также  начинающие вальщики. Татьяна Божко  понаблюдала за соревнованиями (видео).  


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Соревнования на скорость, ловкость и профессионализм. В своем мастерстве  соперничали вальщики леса из Минской области. В этом году ежегодный чемпионат принял ...
 
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