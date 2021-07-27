Картина дня: доклад генпрокурора, завершение приема документов на бюджет и норвежский метеорит

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 26 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на укрепление роли органов прокуратуры в обеспечении законности и правопорядка. Об этом он заявил на рабочей встрече с генеральным прокурором Беларуси Андреем Шведом. Президент обсудил тему расследования фактов геноцида белорусского народа . Александр Лукашенко поинтересовался состоянием дел в сфере борьбы с преступностью , сделав особый акцент на преступления в сфере высоких технологий.





Александр Лукашенко и Андрей Швед

В Беларуси возбуждено 4,2 тыс. уголовных дел , связанных с экстремизмом и терроризмом. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед после доклада главе государства. В Беларуси обнаружено более 100 новых мест массовых захоронений мирных граждан, уничтоженных оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями Германии в годы Великой Отечественной войны, составляет не менее $500 млрд.





Андрей Швед

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Глава внешнеполитического ведомства кратко доложил Президенту об итогах состоявшегося на прошлой неделе в Минске семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Макей также обсудили взаимодействие с основными торгово-экономическими партнерами, график предстоящих международных мероприятий и его изменения в условиях пандемии.





Александр Лукашенко и Владимир Макей

Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить , но и приумножить свои отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в стране.





Во время встречи

Минсельхозпрод начал проводить мониторинг сохранности урожая . Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

Вирусные гепатиты не являются противопоказанием для вакцинации против COVID-19, заявила доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Светлана Лукашик на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с гепатитом (28 июля). Беременность на фоне вирусных гепатитов в подавляющем большинстве случаев протекает благополучно.





Во время встречи

За сутки в Беларуси зарегистрированы 648 пациентов с COVID-19 , выписаны 492.





Фото из архива

Белорусские вузы завершили прием документов от абитуриентов на бюджетные места.





Фото из архива

В "Белавиа" рассказали подробности незапланированной посадки самолета в Домодедово.

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси на этой неделе.

Огромный метеорит взорвался над Норвегией и попал на видео.





Фото PxHere

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 июля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактика детского травматизма в летний период". Начало в 11.00.

В Минске по 29 июля пройдет международный форум "Точки роста: историческая политика, ценностные и мировоззренческие основания Евразийской интеграции".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 июля

Всемирный день борьбы с гепатитом.

95 лет назад родилась Макарова Инна Владимировна, российская артистка кино, народная артистка СССР (1985). Снималась в фильмах "Молодая гвардия", "Высота", "Женщины", "Женитьба Бальзаминова". Лауреат Государственной премии СССР (1949). Умерла в 2020 году.

70 лет назад родилась Белохвостикова Наталия Николаевна, российская киноактриса, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "У озера", "Красное и черное", "Тегеран-43", "Берег" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1971, 1985).

65 лет назад родилась Кашталапова Светлана Александровна, белорусская танцовщица, заслуженная артистка Беларуси (1992). В 1974 году окончила Саратовское хореографическое училище. Солистка, репетитор (с 1996 года ) по балету хореографического ансамбля "Хорошки". Исполнила соло в балете "По страницам "Полоцкой тетради", цикле хореографических миниатюр "Прощай, XX век!", фольклорной программе "Добрый вечер!" и др.

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