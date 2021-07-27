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Картина дня: доклад генпрокурора, завершение приема документов на бюджет и норвежский метеорит
27.07.2021 07:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 26 июля
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на
Александр Лукашенко и Андрей Швед
В Беларуси
Андрей Швед
Президент Беларуси
Александр Лукашенко и Владимир Макей
Во время встречи
Минсельхозпрод начал проводить
Во время встречи
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Фото из архива
Белорусские вузы
Фото из архива
Фото PxHere
СЕГОДНЯ
Анонсы на 27 июля
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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактика детского травматизма в летний период". Начало в 11.00.
В Минске по 29 июля пройдет международный форум "Точки роста: историческая политика, ценностные и мировоззренческие основания Евразийской интеграции".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 28 июля
Всемирный день борьбы с гепатитом.
95 лет назад родилась Макарова Инна Владимировна, российская артистка кино, народная артистка СССР (1985). Снималась в фильмах "Молодая гвардия", "Высота", "Женщины", "Женитьба Бальзаминова". Лауреат Государственной премии СССР (1949). Умерла в 2020 году.
70 лет назад родилась Белохвостикова Наталия Николаевна, российская киноактриса, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "У озера", "Красное и черное", "Тегеран-43", "Берег" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1971, 1985).
65 лет назад родилась Кашталапова Светлана Александровна, белорусская танцовщица, заслуженная артистка Беларуси (1992). В 1974 году окончила Саратовское хореографическое училище. Солистка, репетитор (с 1996 года ) по балету хореографического ансамбля "Хорошки". Исполнила соло в балете "По страницам "Полоцкой тетради", цикле хореографических миниатюр "Прощай, XX век!", фольклорной программе "Добрый вечер!" и др.
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ВЧЕРА Картина дня. 26 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на укрепление роли органов прокуратуры в обеспечении...
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