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Рабочие места для людей с инвалидностью предложат на электронной ярмарке вакансий 29 июля

27.07.2021 09:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная электронная ярмарка вакансий для соискателей из Минска, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пройдет 29 июля, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие планируется с 10.00 до 12.00 на сайте http://www.e-vacancy.by/.

Свои вакансии предложат организации и предприятия города: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" (Минский район), ОАО "МТЗ", ООО "ИнсепшнИнвест", ООО "ЭкоПереработка", унитарное предприятие "Светоприбор" ОО "БелТИЗ" и др. Соискателям будут доступны более 400 вакансий, в том числе свыше 80 - для людей с ограниченными возможностями.

На электронной ярмарке вакансий в режиме онлайн можно будет ознакомиться с вариантами трудоустройства, задать нанимателям вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование.

По окончании ярмарки все актуальные предложения будут перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На электронной ярмарке вакансий в режиме онлайн можно будет ознакомиться с вариантами трудоустройства, задать нанимателям вопросы, направить резюме, получить...
 
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