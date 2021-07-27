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Квартиры в новостройке "Аруба" - от 2170 рублей за метр! СТАРЫЕ ЦЕНЫ действуют только до конца августа!
27.07.2021 09:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Застройщик больше не будет запускать в продажу новостройки по летним ценам! С 1 сентября осеннее подорожание!
Аруба – райский остров в Карибском море, место невероятной красоты! Именно он вдохновил архитекторов многофункционального комплекса
Только до конца лета на покупку квартиры в тропической новостройке действуют СТАРЫЕ ЦЕНЫ! Подорожание ожидается уже с 1 сентября, а это значит, что вы больше никогда не сможете купить недвижимость в
Обратите внимание, что дом находится на начальной стадии строительства, а значит будет идеальным вариантом, в том числе, и для инвестиций.
Всю необходимую информацию вы можете получить у наших менеджеров по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Так будет выглядеть лобби дома "Аруба"
До квартир жильцов доставят лифты OTIS
Дом
Значительное внимание в концепции
Дом "Аруба" - один из высотных акцентов квартала
Детские сады, поликлиники, медицинские центры и магазины будут в пешей доступности. Жителям не придётся никуда ехать, а, наоборот, будет приятно прогуляться до нужного объекта инфраструктуры.
Через дорогу от квартала появится экономическое сердце всего комплекса – Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall.
Центром притяжения станет Деловой квартал МФЦ
Рядом с ним появится ТРЦ Mara Mall
Удобное транспортное сообщение – ещё одна важная характеристика, присущая всем кварталам и домам
Дом
Квартал "Тропические острова" с высоты птичьего полета
На первом этаже расположены встроенные помещения торгового назначения с отдельными входами. Здесь также можно оборудовать санузлы и тамбуры, а в подвале находятся хозяйственные кладовые помещения.
Это отличный вариант не только для владельцев бизнеса, но и для самих жильцов. Первым будет обеспечена высокая посещаемость на объекте, а вторые смогут спуститься в магазин или аптеку просто на лифте. Это ведь и есть комфорт высокого уровня!
До квартир жильцов будут доставлять три лифта OTIS, один из которых панорамный. Дизайнерские лобби – особая "фишка" домов в
Новостройки в одной из сторон квартала
Рядом с домом
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Квартиры в новостройке "Аруба" - от 2170 рублей за метр! СТАРЫЕ ЦЕНЫ действуют только до конца августа!
Застройщик больше не будет запускать в продажу новостройки по летним ценам! С 1 сентября осеннее подорожание!
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