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Действует акция: Беларусбанк предлагает кредиты на покупку всех моделей Geely

27.07.2021 09:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ОАО "АСБ Беларусбанк" с учетом вывода на рынок нового кроссовера Atlas Pro расширило линейку кредитуемых моделей Geely, добавив новинку в кредитную программу. Об этом сообщает отдел коммуникаций банка.

Банк готов предоставить кредит в размере полной стоимости приобретаемого автомобиля со сроком возврата до 10 лет.

В первые 1,5-3 года кредитования (грейс-период) действует пониженная процентная ставка за пользование кредитом ‒ 9,25% годовых (ставка рефинансирования). После окончания льготного периода кредитования ставка по кредиту составит 16,5% годовых (ставка рефинансирования плюс 7,25 п.п.).

Особые условия выдачи кредитов предусмотрены для многодетных семей, пенсионеров, а также клиентов банка – участников Клубов "Леди" и "Карт-бланш". Для данной категории граждан ставка в течение грейс-периода составляет 6,75% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ минус 2,5 п.п.).

Действует акция: Беларусбанк предлагает кредиты на покупку всех моделей Geely

Акция

До 31 августа текущего года (включительно) клиентам предоставляется возможность получить кредит с уплатой в грейс-период ставки в размере 5,75% годовых (ставка рефинансирования минус 3,5 п.п.).

*Данное предложение доступно для владельцев срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях сроком хранения 12 и более месяцев на сумму не менее 5 000 бел. руб.

Как поясняют в банке, клиент может сам выбрать способ обеспечения исполнения обязательств по кредиту: поручительство физических лиц либо залог приобретаемого автомобиля и неустойка.

В Беларусбанке пояснили, что банк рассматривает заявки в максимально короткие сроки (не позднее следующего рабочего дня). Получить кредит на указанные цели можно как у представителей банка в дилерских центрах СЗАО "Белджи", так и в отделениях Беларусбанка.

Более подробную информацию можно получить в Контакт-центре, позвонив по телефону 147, и на корпоративном сайте www.belarusbank.by в разделе Кредиты на приобретение автомобилей у СЗАО "БЕЛДЖИ" и его дилеров.

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Банк готов предоставить кредит в размере полной стоимости приобретаемого автомобиля со сроком возврата до 10 лет.
 
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