|
Дзермант: приверженность своему пути - одна из главных причин атак против Беларуси
27.07.2021 09:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приверженность своему пути - одна из главных причин атак против Беларуси, попыток изменить наш государственный строй и модель развития. Такое мнение газете
"Политика, как известно, это искусство возможного. Это значит, что любой настоящий политик пытается до конца использовать для блага своей страны открывающиеся возможности. И если они появляются, нужно работать в этом направлении. И наоборот, если возможности уходят, то необходимо оперативно реагировать и искать другие. Внешняя политика страны не исключение. Причем это работает и для больших, и для малых стран", - уверен аналитик.
По его словам, все стараются избежать открытой конфронтации, но если она неизбежна, то приходится реагировать и жестко защищать свои интересы.
"На последнем совещании с руководством Совета Министров Александр Лукашенко говорил именно об этом. Он озвучил два важных политических момента. Это вопрос оптимизации внешнеполитической и тесно связанной с нею внешнеэкономической деятельности. После откровенно недружелюбных (а порой и просто враждебных) действий западных стран отношения со многими из них неизбежно подвергнутся ревизии, что обязательно отразится на деятельности белорусских дипломатических представительств в этих странах, - отметил Алексей Дзермант. - Ревизия будет означать оценку того, насколько эффективно содержать большой штат посольства в западных государствах, какой экономический и политический эффект от этого мы имеем. Также очевидно, что необходимо усиление работы по другим направлениям: со странами Азии, Африки, Латинской Америки - там, где нас принимают и ждут, не выставляя каких-либо политических условий и претензий".
Политолог считает, что мир становится более разнообразным, приобретая черты реальной многополярности, и картина мира наших дипломатов и управленцев должна соответствовать новой реальности.
"Смещение мирового центра силы и наш поворот на Восток не произойдут одномоментно. Это довольно длительный процесс, требующий подготовки и пристального внимания со стороны государства. Но кризис в отношениях с Западом можно рассматривать именно как возможность сосредоточиться на других направлениях, подтянуть их уровень и экономический объем. Долгое время мы находились в плену западноцентричной картины мира, но она рушится на наших глазах. Беларусь, кстати, играет в этом процессе трансформации немаловажную роль. Ведь мы своей современной историей доказали и доказываем, что путь подчинения Западу, его моделям и идеологии далеко не единственный. Можно успешно сохраняться и развиваться, имея другие ориентиры и ценности. Приверженность своему пути - одна из главных причин атак против Беларуси, попыток изменить наш государственный строй и модель развития", - резюмировал аналитик.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам политолога Алексея Дзерманта, все стараются избежать открытой конфронтации, но если она неизбежна, то приходится реагировать и жестко защищать свои...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)