Генпрокуратура возбудила более 300 уголовных дел по фактам мониторинга СМИ

За текущий год в Беларуси возбуждено более 300 уголовных дел по фактам мониторинга СМИ и заявлено более 50 исков о признании ресурсов экстремистскими. Об этом сообщил Генпрокурор Андрей Швед в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

«Очень важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров, в том числе, в части реагирования на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки», - сказал Швед.

Генпрокурор отметил, что на сегодняшний день заявлено более 50 исков о приостановке деятельности ресурсов и запрете их деятельности, «и все эти иски реализованы».

Андрей Швед подчеркнул, что каждый день сотрудники прокуратуры проводят мониторинг интернет-пространства. При выявлении «малейших признаков», нарушения законодательства по освещению в СМИ различных фактов и событий, прокуроры немедленно реагируют. А если обнаруживают признаки преступления - немедленно возбуждают уголовное дело.

«Только по результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами непосредственно возбуждено более 300 таких уголовных дел, связанных с тем, что мы выявляем в интернет-пространстве различного рода преступления», - сообщил Швед.

Также он добавил, что в стране возбуждено уже более 4200 уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом.