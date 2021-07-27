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Генпрокуратура возбудила более 300 уголовных дел по фактам мониторинга СМИ

27.07.2021 09:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За текущий год в Беларуси возбуждено более 300 уголовных дел по фактам мониторинга СМИ и заявлено более 50 исков о признании ресурсов экстремистскими. Об этом сообщил Генпрокурор Андрей Швед в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

«Очень важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров, в том числе, в части реагирования на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки», - сказал Швед.

Генпрокурор отметил, что на сегодняшний день заявлено более 50 исков о приостановке деятельности ресурсов и запрете их деятельности, «и все эти иски реализованы».

Андрей Швед подчеркнул, что каждый день сотрудники прокуратуры проводят мониторинг интернет-пространства. При выявлении «малейших признаков», нарушения законодательства по освещению в СМИ различных фактов и событий, прокуроры немедленно реагируют. А если обнаруживают признаки преступления - немедленно возбуждают уголовное дело.

«Только по результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами непосредственно возбуждено более 300 таких уголовных дел, связанных с тем, что мы выявляем в интернет-пространстве различного рода преступления», - сообщил Швед.

Также он добавил, что в стране возбуждено уже более 4200 уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом.

Напомним, 7 июля в КГБ сообщили, что в Беларуси проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, а вслед за этим 14-15 июля по всей стране прокатилась волна обысков у десятков людей (в основном – журналистов и правозащитников), имеющих отношение к разного рода НКО, НГО и НПО. Чуть позже стало известно, что Минюст подал иски о ликвидации ПЕН-центра и Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

 
 
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За текущий год в Беларуси возбуждено более 300 уголовных дел по фактам мониторинга СМИ и заявлено более 50 исков о признании ресурсов экстремистскими.
 
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