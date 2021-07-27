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Неустойчивая погода в ближайшие дни будет сдерживать темпы уборочной - Белгидромет

27.07.2021 10:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода в ближайшие дни будет сдерживать темпы уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Агрометеорологические условия способствуют дозреванию хлебов и просыханию зерна колосовых культур. Почти на всей территории Беларуси озимые зерновые достигли полной спелости. Погода позволила хозяйствам выйти на хорошие темпы уборочных работ", - рассказали в Белгидромете.

При этом высокие температуры, а в ряде регионов и почвенная засуха сократили продолжительность налива колоса. По прогнозам агрометеорологов, в ближайшие дни неустойчивая погода будет сдерживать темпы уборочных работ. При этом ожидаемые дожди улучшат влагообеспеченность поздних сельскохозяйственных культур.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Почти на всей территории Беларуси озимые зерновые достигли полной спелости. Погода позволила хозяйствам выйти на хорошие темпы уборочных работ", - рассказали в...
 
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