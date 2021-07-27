В Беларуси внутренние войска и органы внутренних дел проводят плановые учения

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренние войска и органы внутренних дел проводят плановые учения. Информацию об этом разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В некоторых интернет-источниках появилось видео и сведения о перемещении спецтранспорта МВД в Минске. Информируем, что 27 и 28 июля внутренние войска во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел проводят плановые учения", - отметили в ведомстве.

В различных регионах республики соединения и воинские части отработают вопросы обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий и пресечения массовых беспорядков.-0-