"Белпочта" рассказала, кого коснутся изменения порядка сбора НДС с коммерческих отправлений в ЕС

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 июля при получении коммерческих отправлений из стран, не входящих в Европейский союз, получателям/жителям ЕС необходимо будет заплатить налог на добавленную стоимость (НДС). Отправителям коммерческих посылок дополнительно платить в связи с этими нововведениями не придется, рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник отдела международной почты РУП "Белпочта" Наталья Парфенова.

"Чтобы защитить свои рынки, страны ЕС ввели такое нововведение, как НДС (VAT), за получение коммерческих отправлений. То есть теперь за пересылку любой коммерческой почты вне зависимости от стоимости содержимого в странах Евросоюза с получателя будет взиматься НДС, а на вложения стоимостью более 150 евро необходимо будет заплатить еще и таможенные платежи. Получается, что эти изменения коснутся жителей стран Европейского союза, которые заказывают товары через интернет-площадки в тех странах, которые не входят в ЕС. Сложно сказать, столько составит этот налог на добавленную стоимость, так как для каждого вида товара размер этого налога свой", - пояснила начальник отдела.

Это значит, что жителей Беларуси, которые будут отсылать обычные почтовые отправления, эти изменения абсолютно не коснутся. То есть если они будут отправлять в Евросоюз товары для личного пользования получателя и его семьи, которые по своему характеру или количеству не отражают каких-либо коммерческих интересов и стоимость вложений не превышает 45 евро, то получателям - жителям ЕС не нужно будет уплачивать НДС за эти посылки. Но если стоимость пересылаемого вложения будет выше 45 евро, то получателю придется оплатить таможенные платежи.

"Хочу обратить внимание, что, несмотря на эти нововведения, "Белпочта" дополнительные платежи не взимает и взимать не будет", - подчеркнула Наталья Парфенова.-0-