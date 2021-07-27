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В Беларуси сокращается число ИП

27.07.2021 10:07 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По данным официальной статистики, в Беларуси за последние полтора года стало почти на 40 тысяч индивидуальных предпринимателей меньше.

В первой половине 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 4688 юридических лиц и 17 032 индивидуальных предпринимателя. Ликвидировано 4383 юридических лица, прекратил деятельность 12 861 индивидуальный предприниматель, следует из данных официальной статистики.

По данным Белстата, на 1 июля в Беларуси работало 142,7 тыс. юридических лиц и 274,3 тыс. ИП. Количество юрлиц по сравнению с такой же прошлогодней датой уменьшилось на 0,4%, ИП — увеличилось на 3,2%. С начала 2021 года количество юрлиц снизилось на 0,4%, ИП — выросло на 1,3%.

В 2020 году было зарегистрировано 9222 юридических лица и 30 936 индивидуальных предпринимателей. Ликвидировано 9052 юридических лица, прекратили деятельность 24 315 ИП.

Напомним, что 22 июля на совещании с руководством Совета министров Александр Лукашенко озвучил свое «жесточайшее требование» чиновникам по вопросам ИП. Он заявил, что «не отстанет» от правительства, пока не будет создана система по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности. Лукашенко возмутился тем, что в Беларуси «скоро будет 12 миллионов предпринимателей». Как видим, статистика показывает куда более скромные цифры.
 
 

 
 
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По данным официальной статистики, в Беларуси за последние полтора года стало почти на 40 тысяч индивидуальных предпринимателей меньше.
 
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