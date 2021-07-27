В Беларуси сокращается число ИП

По данным официальной статистики, в Беларуси за последние полтора года стало почти на 40 тысяч индивидуальных предпринимателей меньше.

В первой половине 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 4688 юридических лиц и 17 032 индивидуальных предпринимателя. Ликвидировано 4383 юридических лица, прекратил деятельность 12 861 индивидуальный предприниматель, следует из данных официальной статистики.

По данным Белстата, на 1 июля в Беларуси работало 142,7 тыс. юридических лиц и 274,3 тыс. ИП. Количество юрлиц по сравнению с такой же прошлогодней датой уменьшилось на 0,4%, ИП — увеличилось на 3,2%. С начала 2021 года количество юрлиц снизилось на 0,4%, ИП — выросло на 1,3%.

В 2020 году было зарегистрировано 9222 юридических лица и 30 936 индивидуальных предпринимателей. Ликвидировано 9052 юридических лица, прекратили деятельность 24 315 ИП.