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Хлебный каравай Беларуси весит уже более 2 млн тонн
27.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Хлебный каравай Беларуси весит уже более 2 миллионов тонн. Убрано порядка 30 % площадей - вдвое больше, чем на эту же дату в прошлом году. Такие темпы аграриям задает погода - "золото" с полей важно убрать без потерь и в оптимальные сроки. Средняя урожайность зерновых 33 центнера с гектара. Лучшие показатели у пшеницы и ячменя - с гектара они дают до 40 центнеров.
Вместе с жатвой и подготовкой к посевной продолжается и заготовка кормов. Травы второго укоса убрали почти на 90 % площадей. Заложили более 11 миллионов тонн сенажа.
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Хлебный каравай Беларуси весит уже более 2 миллионов тонн. Убрано порядка 30 % площадей - вдвое больше, чем на эту же дату в прошлом году. Такие темпы аграриям задает...
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