ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хлебный каравай Беларуси весит уже более 2 млн тонн

27.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Хлебный каравай Беларуси весит уже более 2 миллионов тонн. Убрано порядка 30 % площадей - вдвое больше, чем на эту же дату в прошлом году. Такие темпы аграриям задает погода - "золото" с полей важно убрать без потерь и в оптимальные сроки. Средняя урожайность зерновых 33 центнера с гектара. Лучшие показатели у пшеницы и ячменя - с гектара они дают до 40 центнеров.

Вместе с жатвой и подготовкой к посевной продолжается и заготовка кормов. Травы второго укоса убрали почти на 90 % площадей. Заложили более 11 миллионов тонн сенажа.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хлебный каравай Беларуси весит уже более 2 миллионов тонн. Убрано порядка 30 % площадей - вдвое больше, чем на эту же дату в прошлом году. Такие темпы аграриям задает...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новые граффити появятся в разных районах Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by