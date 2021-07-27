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Новые граффити появятся в разных районах Минска
27.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Графические зарисовки и природные пейзажи на улицах белорусской столицы. Минскводоканал продолжает украшать граффити технические сооружения. В этом году на помощь с эскизами и творческими идеями пришли студенты архитектурно-строительного колледжа. Мотивы картин дополняют столичный ландшафт. Художники выбрали две основные темы: город и природа. Инициатива позволяет не только внести яркие краски в облик обычных дворов, но и оживить территорию.
В копилке Минскводоканала за последние два года уже 18 реализованных объектов. К концу этой недели прибавится еще пять.
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Графические зарисовки и природные пейзажи на улицах белорусской столицы. Минскводоканал продолжает украшать граффити технические сооружения. В этом году на...
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