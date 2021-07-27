Источник материала: БT

"Коктейли Молотова" не сработали, буллинг - тоже с нулевым эффектом, известны и практически все, кто затеял игру. Сейчас беглые придумывают разные ухищрения, чтобы попытаться организовать национальную забастовку и вывести людей на улицу, для антуража - с пустыми, но звучащими кастрюлями. Но белорусы умнее. Сегодня на " Беларусь 1 " - не пропустите новый выпуск программы " Это другое ".





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