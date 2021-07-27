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27 июля на "Беларусь 1" не пропустите новый выпуск программы "Это другое"
27.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Коктейли Молотова" не сработали, буллинг - тоже с нулевым эффектом, известны и практически все, кто затеял игру. Сейчас беглые придумывают разные ухищрения, чтобы попытаться организовать национальную забастовку и вывести людей на улицу, для антуража - с пустыми, но звучащими кастрюлями. Но белорусы умнее. Сегодня на "
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"Коктейли Молотова" не сработали, буллинг - тоже с нулевым эффектом, известны и практически все, кто затеял игру. Сейчас беглые придумывают разные ухищрения, чтобы...
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