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Н. Азаров: главная цель Запада - превратить Беларусь и Украину во враждебные России государства
27.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Нет никаких сомнений в том, что методы управления и подготовки цветных революций в Украине и Беларуси идентичны. Цель таких переворотов тоже всегда одна - насолить России.
Такое мнение телеканалу "
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Нет никаких сомнений в том, что методы управления и подготовки цветных революций в Украине и Беларуси идентичны. Цель таких переворотов тоже всегда одна - насолить...
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