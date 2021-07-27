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Коллекцию раритетов можно увидеть в Борисове
27.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Медные шиллинги времен Речи Посполитой, знаменитый кузнецовский фарфор 19 века и дореволюционные открытки с конвертами - эти и другие уникальные предметы можно увидеть в Борисове. Сбор, в котором дары от читателей и посетителей местной библиотеки, а это сотни артефактов, документов и единиц сувенирной продукции. В витринах краеведческого центра - около сотни спичечных этикеток советских времен - коллекция борисовчанина Валерия Василенко, книжные знаки Сибирской военной и Омской женской гимназий - подарки от известного исследователя эпохи, петербуржца Александра Королева и множество других раритеов.
Александр Балябин - краевед, сотрудник Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева:
Хочу особенно выделить топор примерно 11-12 века железный, борисовчнином был найден в деревне Большая Ухолода и буквально недавно наша сотрудница Елена Скорина просто нашла у себя на участке каменный топор бронзового века, ему более 3 тысяч лет.
Выставка представляет лишь малую часть из архивных подарочных фондов, которыми владеет библиотека. Увидеть экспозицию артефактов можно до начала сентября.
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Медные шиллинги времен Речи Посполитой, знаменитый кузнецовский фарфор 19 века и дореволюционные открытки с конвертами - эти и другие уникальные предметы можно...
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