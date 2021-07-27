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Новый водно-туристический маршрут строят в Дрогичинском районе

27.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экстремальное путешествие по Днепро-Бугскому каналу. Новый водно-туристический маршрут строят в Дрогичинском районе. Его протяженность 100 километров. Пуститься вплавь можно на пять дней. Чтобы путешественники могли отдохнуть в пути, вдоль берега обустроят причалы и места для палаток. Байдарки, спасательные жилеты, бинокли и другое снаряжение будут выдавать напрокат бесплатно. Проект постарались сделать максимально доступным, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Для них будет работать прогулочный катамаран. Скорость - 30 километров в час, поэтому можно не торопясь полюбоваться красотой белорусской природы.

Сергей Зинович - главный специалист Дрогичинского райисполкома:

Цель проекта - это продвижение туристического потенциала Дрогичинского района в пределах всей республики. Мы будем подключать сюда историко-культурные ценности района, чтобы люди тоже могли их посмотреть

Увидеть местные достопримечательности можно будет и с высоты птичьего полета. На одной из остановок построили обзорную двадцатиметровую вышку. Для туристов новый маршрут откроют следующим летом.


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Теги: Минск
 
 
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Экстремальное путешествие по Днепро-Бугскому каналу. Новый водно-туристический маршрут строят в Дрогичинском районе. Его протяженность 100 километров. Пуститься...
 
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