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Минздрав утвердил инструкцию о порядке формирования электронных медкарты и личного кабинета пациента

27.07.2021 10:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав утвердил инструкцию о структуре и порядке формирования электронной медицинской карты (ЭМК) и личного электронного кабинета (ЛЭК) пациента. Это предусмотрено постановлением №75 от 7 июня 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

ЭМК представляет собой структурированную совокупность электронных медицинских документов, записей о состоянии здоровья пациента, фактах его обращения за медпомощью и другой информации о пациенте в централизованной информационной системе здравоохранения.

Электронная медицинская карта состоит из нескольких разделов. Она содержит в том числе сводную информацию о пациенте, его персональные данные, медицинские данные (семейный анамнез, анамнез жизни, аллергологический анамнез и лекарственная непереносимость, реакция на иммунобиологические лекарственные препараты, трансфузиологический анамнез, метрические данные), профилактические прививки, лабораторные, лучевые, радиологические и функциональные исследования, оперативные вмешательства, лекарственное обеспечение и обеспечение изделиями медназначения.

Электронный меддокумент подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП) медработника, сформировавшего документ, и ЭЦП, владельцем личного ключа которой является организация здравоохранения, в случае, если соответствующий медицинский документ на бумажном носителе должен быть заверен печатью медучреждения.

Через личный электронный кабинет пациент сможет обратиться за выдачей выписки из медицинских документов или медицинской справки о состоянии здоровья, заключения медико-реабилитационной экспертной, врачебно-консультационной и других комиссий. Также будет возможность просмотреть выписанные электронные рецепты врача, обратиться за их продлением, просмотреть электронные листки нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности, медицинскую информацию на основе данных ЭМК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ЭМК представляет собой структурированную совокупность электронных медицинских документов, записей о состоянии здоровья пациента, фактах его обращения за...
 
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