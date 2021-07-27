Грозы и жара до +32°С ожидаются в Беларуси 28 июля

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и жара до 32 градусов ожидаются в Беларуси 28 июля, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ветер будет южный с переходом на западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, ночью и утром местами шквалистое усиление 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 15-21 градус. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов, по северо-востоку - до 25-26 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь