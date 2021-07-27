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Народный магазин "Галамарт" объявляет бьюти-дни в Минске

27.07.2021 11:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Сменить имидж к лету, сделать яркий или нежный мейк-ап, узнать секреты красоты… Народный магазин "Галамарт" устраивает бьюти-дни в Минске для всех желающих, а помогут в этом бренды LEBEN, производитель техники для комфортной жизни, и ЮниLook, в обширном ассортименте которого – целое созвездие товаров: инструменты для красоты, трендовые аксессуары, уходовая и декоративная косметика.

Народный магазин "Галамарт" объявляет бьюти-дни в Минске

Веселый девичник будет проходить два дня: 28 и 29 июля. Профессиональные стилисты от LEBEN и ЮниLook поделятся секретами идеального макияжа, помогут обновить образ и подберут подходящие именно вам оттенки косметики. Все – совершенно бесплатно!

Народный магазин "Галамарт" объявляет бьюти-дни в Минске

Что отдельно радует – всю продукцию можно будет протестировать "на себе" перед покупкой, а значит, то, что вы купите, уж точно не будет валяться на дальней полке, каждый раз напоминая о напрасно выброшенных деньгах.

И отдельный бонус: 28 и 29 июля будет действовать скидка 50% на все товары из "Галантереи" и 30% на продукцию LEBEN. Косметика, фены и стайлеры для волос, солнечные очки и головные уборы, зонтики и шарфы, море аксессуаров – на каждый день и под разное настроение!

Народный магазин "Галамарт" объявляет бьюти-дни в Минске

Приходите всей семьей и берите детей с собой: девочки так любят во всем подражать взрослым, а когда же еще экспериментировать, если не летом?

Народный магазин "Галамарт" объявляет бьюти-дни в Минске

Где и когда будут проходить бьюти-дни:

· 28 июля с 17.00 до 20.00: ТЦ "Глобо", ул. Уманская, 54.

· 28 июля с 17.00 до 20.00: ТЦ "Магнит", ул. Дзержинского, 106.

· 29 июля с 17.00 до 20.00: ТЦ "Максимус", ул. Лобанка, д. 94.

· 29 июля с 17.00 до 20.00: ТЦ "Бонус", ул. Владислава Голубка, 2.

+3-75-29-500-1016

www.gala-mart.by

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Теги: Минск
 
 
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Веселый девичник будет проходить два дня: 28 и 29 июля. Профессиональные стилисты от LEBEN и ЮниLook поделятся секретами идеального макияжа, помогут обновить образ и...
 
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