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Беларусь единственная из постсоветских республик сохранила науку на достойном уровне - Ковальчук
27.07.2021 11:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь единственная из постсоветских республик сохранила науку на таком достойном уровне. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
"Хотел бы вас поздравить. Вы единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку, - сказал Михаил Ковальчук. - Я поражен и обрадован". По его наблюдениям, в Беларуси сохранено и развивается множество различных научных институтов, а ученые обеих стран близки по духу, и это служит прочной основой для эффективного взаимодействия между ними.
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"Хотел бы вас поздравить. Вы единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку, - сказал президент Национального исследовательского центра...
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