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Беларусь единственная из постсоветских республик сохранила науку на достойном уровне - Ковальчук

27.07.2021 11:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь единственная из постсоветских республик сохранила науку на таком достойном уровне. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотел бы вас поздравить. Вы единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку, - сказал Михаил Ковальчук. - Я поражен и обрадован". По его наблюдениям, в Беларуси сохранено и развивается множество различных научных институтов, а ученые обеих стран близки по духу, и это служит прочной основой для эффективного взаимодействия между ними.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Хотел бы вас поздравить. Вы единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку, - сказал президент Национального исследовательского центра...
 
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