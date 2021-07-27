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В Минске самолет "Белавиа" столкнулся с телескопическим трапом
27.07.2021 12:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейс "Белавиа" в Хургаду задержали из-за того, что самолет столкнулся с телескопическим трапом и повредил законцовку крыла, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.
"27 июля во время буксировки самолета Boeing 737-800 для выполнения рейса В2-8213 из Минска в Хургаду была повреждена законцовка (винглет) левого полукрыла воздушного судна в результате столкновения с телескопическим трапом, в связи с чем отправление рейса в Хургаду было вынужденно задержано. Пассажиры были размещены в зоне ожидания Национального аэропорта Минск, им были предоставлены напитки и питание в соответствии со стандартами обслуживания авиакомпании. Пассажиры вылетели из Минска в Хургаду на резервном воздушном судне в 06.52", - отметили в пресс-службе.
Как подчеркнули в авиакомпании, для установления точных причин инцидента, в том числе оценки действий водителя буксировщика, будет создана специальная комиссия.
Авиакомпания "Белавиа" приносит извинения пассажирам за вынужденную задержку и заверяет, что для обеспечения доставки пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок авиакомпанией предприняты все возможные усилия.-0-
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Как подчеркнули в авиакомпании, для установления точных причин инцидента, в том числе оценки действий водителя буксировщика, будет создана специальная комиссия.
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