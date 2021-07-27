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Лицеисты БГУ завоевали три серебряные медали на международной математической олимпиаде

27.07.2021 12:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицеисты БГУ в составе белорусской сборной завоевали серебряные медали на 62-ой Международной математической олимпиаде. Состязание проходило в онлайн-формате и завершилось 24 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Беларусь представили победители заключительного этапа республиканской олимпиады по математике в 2020/2021 учебном году.

Серебряными призерами стали представители Лицея БГУ десятиклассник Артем Мялик, выпускники Владислав Максимчук и Дмитрий Горовой, а также десятиклассник гимназии №41 г.Минска имени Серебряного В.Х. Дмитрий Масленченко. Бронзовую медаль олимпиады завоевала выпускница средней школы №21 Орши Ксения Шестакова. Похвальным отзывом отмечен выпускник средней школы №13 Гомеля Максим Давиденко.

Ребятам необходимо было решить шесть задач в течение двух дней - по три в день. Задания затронули четыре области школьной математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. Руководителями белорусских школьников выступили преподаватели Лицея БГУ Игорь Воронович и Михаил Карпук.

Международная математическая олимпиада 2021 года объединила 619 ребят из 107 стран. Впервые она прошла в 1959 году в Румынии с участием семи стран. С тех пор мероприятие проводится ежегодно за исключением 1980 года.

Организатором олимпиады выступил Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Ребятам необходимо было решить шесть задач в течение двух дней - по три в день. Задания затронули четыре области школьной математики: геометрию, теорию чисел,...
 
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