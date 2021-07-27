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Беларусь окажет содействие в подготовке кадров для правоохранительных органов Нигерии

27.07.2021 13:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в МВД состоялась встреча глав правоохранительных ведомств Беларуси и Нигерии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"МВД Беларуси готово к развитию взаимодействия с правоохранительными органами Нигерии по различным направлениям, включая противодействие международному терроризму и экстремизму, преступности в сфере высоких технологий, незаконному обороту наркотиков, оружия и боеприпасов, незаконной миграции, другим проявлениям организованной преступности", - сказал в приветственном слове министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Белорусская сторона в качестве первоначальных шагов предложила рассмотреть возможность подготовки кадров для правоохранительных органов Нигерии. "В Академии МВД имеется большой опыт обучения иностранных специалистов для подразделений специального назначения, информационной безопасности, по противодействию незаконному обороту наркотиков, подготовке сотрудников кинологической службы и иным направлениям", - подчеркнул глава белорусского МВД.

В свою очередь министр внутренних дел Нигерии Рауф Арегбесола выразил уверенность, что сегодняшняя встреча откроет новые горизонты в развитии всестороннего сотрудничества в правоохранительной сфере.

В этот же день состоялась рабочая встреча членов нигерийской делегации с начальником департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексеем Бегуном, на которой обсуждался широкий круг вопросов, касающихся сферы миграции.

В Беларуси гостей ожидает насыщенная программа, включающая встречи с руководством Государственного военно-промышленного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета. Запланировано также посещение Академии МВД и Международного центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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МВД Беларуси готово к развитию взаимодействия с правоохранительными органами Нигерии по различным направлениям, включая противодействие международному...
 
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