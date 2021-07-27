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У белорусских летучих мышей нашли новые виды опасных для человека клещей

27.07.2021 13:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили семь новых видов клещей, которые паразитируют на обитающих в Беларуси летучих мышах. Некоторые из них переносят опасные для человека инфекции. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Acarology, сообщает ТАСС.

Биологи активно изучают обитающих в Беларуси летучих мышей - всего в стране их обнаружено 20 видов. В результате были найдены семь новых видов клещей, которые паразитируют на них. Один из таких видов (Carios vespertilionis) вызывает особенное беспокойство ученых, поскольку переносит возбудителей опасных заболеваний, например, болезни Лайма и риккетсиоза (вызывает лихорадку и сыпной тиф). Этот клещ нападает не только на диких животных и грызунов, но и на людей.

Последняя опубликованная статья, посвященная внешним паразитам рукокрылых, появилась в далеком 1962 году. В связи с этим ученые из России, Беларуси и США решили продолжить заниматься исследованиями этой темы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Биологи активно изучают обитающих в Беларуси летучих мышей - всего в стране их обнаружено 20 видов. В результате были найдены семь новых видов клещей, которые...
 
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