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Сергеенко поблагодарил Гандилова за значительный вклад в укрепление белорусско-азербайджанского сотрудничества
27.07.2021 13:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко принял посла Азербайджана Латифа Гандилова в связи с завершением его дипломатической миссии в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Администрации Президента.
Игорь Сергеенко поблагодарил Латифа Гандилова за плодотворное взаимодействие и значительный личный вклад в укрепление всестороннего белорусско-азербайджанского сотрудничества.
Во время беседы обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Первостепенное внимание стороны уделили рассмотрению хода выполнения договоренностей, достигнутых главами двух государств в рамках рабочего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан в апреле 2021 года.
Глава Администрации пожелал Латифу Гандилову успехов в новой должности и выразил надежду, что интерес к белорусской теме у дипломата сохранится и в дальнейшем.-0-
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Сергеенко поблагодарил Гандилова за значительный вклад в укрепление белорусско-азербайджанского сотрудничества
Игорь Сергеенко поблагодарил Латифа Гандилова за плодотворное взаимодействие и значительный личный вклад в укрепление всестороннего...
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