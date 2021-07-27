Врач назвал наиболее типичные для разных возрастных групп детей травмы

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врач-травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения для детей РНПЦ травматологии и ортопедии Юрий Лихачевский сообщил журналистам, какие травмы наиболее типичны для разных возрастных групп детей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, для каждого возраста есть наиболее типичный набор травматичных повреждений. Это связано с разным уровнем физической активности. Если ребенок относительно малого возраста, он не часто катается на роликах, скейтбордах, велосипедах. Соответственно для детей малого возраста очень характерна травма в области локтевого сустава. Крайне часты переломы дистального отдела плечевой кости - это типичная травма для возраста 5-7 лет", - сказал Юрий Лихачевский.

Если речь идет о детях 10-13 лет, то они ведут более активный образ жизни, занимаются спортом. В этом возрасте чаще ломаются голени, чаще встречаются переломы лучевой кости в типичном месте, переломы костей предплечья.

Случаи падения с высоты сопровождаются высокоэнергетической травмой, отметил врач. Речь идет о повреждении различных областей тела и, как правило, внутренних органов. Такие травмы максимально опасны, наиболее тяжело прогнозируемы и требуют большого комплекса и обследований, и лечебных процедур.-0-

Врач-ученый: чаще всего травмируются дети 10-14 лет