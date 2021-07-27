Источник материала: БT

В Минcке начался суд по так называемому "сахарному делу". В начале прошлого года были задержаны директора четырех белорусских сахарных комбинатов, российские бизнесмены, бывший сотрудник ГУБОП и еще несколько человек. В отношении фигурантов Комитет госбезопасности возбудил уголовные дела по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Дача взятки в крупном размере". По данным следствия, продавая сахар в Россию по бросовым ценам, фигуранты "сахарного дела" компенсировали все убытки за счет внутреннего рынка, то есть за счет белорусов, а основная прибыль оставалась на счетах российских посредников. Деньги обналичивались при помощи лжепредпринимательских структур и распределялись между подельниками.





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