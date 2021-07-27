Лобовое столкновение в Слуцком районе - один человек погиб, трое пострадали

Источник материала: БT

Выясняются причины лобового столкновения на трассе в Слуцком районе. Один человек погиб, трое пострадали. По данным ГАИ, авария произошла ночью. Мужчина за рулем Toyota выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автопоездом Scania. Водитель легкового авто погиб на месте, два пассажира и водитель грузовика госпитализированы. Подробности ДТП выясняются.





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