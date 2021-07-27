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Лобовое столкновение в Слуцком районе - один человек погиб, трое пострадали
27.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выясняются причины лобового столкновения на трассе в Слуцком районе. Один человек погиб, трое пострадали. По данным ГАИ, авария произошла ночью. Мужчина за рулем Toyota выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автопоездом Scania. Водитель легкового авто погиб на месте, два пассажира и водитель грузовика госпитализированы. Подробности ДТП выясняются.
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Выясняются причины лобового столкновения на трассе в Слуцком районе. Один человек погиб, трое пострадали. По данным ГАИ, авария произошла ночью. Мужчина за рулем...
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