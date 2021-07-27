Источник материала: БT

Уникальная экскурсия-знакомство с транспортными средствами наших предков появилась в Строчицах. В музее народной архитектуры и быта можно увидеть аутентичную коллекцию, в которой почти 300 предметов разных времен и разных регионов: брички и сани, фаэтоны и мажары, возы и конская упряжь.

Также здесь можно на практике научиться запрягать коня в бричку и полетать на дельтаплане.





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