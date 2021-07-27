|
Уникальная экскурсия-знакомство с транспортными средствами наших предков появилась в Строчицах
27.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уникальная экскурсия-знакомство с транспортными средствами наших предков появилась в Строчицах. В музее народной архитектуры и быта можно увидеть аутентичную коллекцию, в которой почти 300 предметов разных времен и разных регионов: брички и сани, фаэтоны и мажары, возы и конская упряжь.
Также здесь можно на практике научиться запрягать коня в бричку и полетать на дельтаплане.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальная экскурсия-знакомство с транспортными средствами наших предков появилась в Строчицах. В музее народной архитектуры и быта можно увидеть аутентичную...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)