Сегодня особенно важно сформировать у молодежи правильные представления о военной службе - Карпенко

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко сегодня принял участие​ в открытии военно-патриотического лагеря "Призывник" для воспитанников Могилевского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа №2 деревообработки, который разместился на базе 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

15 воспитанников за 10 дней пребывания в лагере не только отдохнут, но и получат первые азы воинской службы.

"В тесном взаимодействии с Министерством обороны, командованием 5-й отдельной бригады специального назначения организован этот замечательный лагерь. Сегодня особенно важно сформировать у подрастающего поколения правильные представления о военной службе и воинском долге. Одна из задач нашего лагеря - это мотивация выбора военной службы как общественно значимого рода деятельности, - сказал Игорь Карпенко. - Готовность защищать свою родину идет из исторических народных глубин. Над нашей страной прошумели десятки войн. Белорусы всегда защищали Родину и поднимали ее из пепла. На смену воину - защитнику Отечества, отстоявшему родную землю на полях сражений, приходили хлеборобы и строители, возрождавшие родные города и села, экономику и культуру. И именно в созидании - высшая философия патриотизма нашего народа".

По словам министра, важно воспитывать молодое поколение на примерах героической истории Великой Отечественной войны. "Каждое новое поколение по-своему осмысливает страницы военной истории. Сегодня важно понять события военного лихолетья и сохранить память о великом подвиге нашего народа. 2021 год ознаменован скорбной датой - 80-й годовщиной нападения немецко-фашистских захватчиков на нашу страну, - отметил он. -​ Знать и помнить о Великой Отечественной войне - наша святая обязанность. И мы должны сделать все, чтобы на нашей земле не было войн. Сегодня в лагере вы объединены духом состязания, творчества, новаторства. ​Лагерь - это в первую очередь дружеское общение и положительные эмоции, радость открытий и находок, умение состязаться и сопереживать.​ Желаю вам побед в конкурсах, отличного настроения,​ удивительных открытий, приятных впечатлений и замечательных воспоминаний о лагере".

А для активного отдыха Игорь Карпенко подарил ребятам спортивный инвентарь.

Как отметили в Министерстве обороны, в лагере парни познакомятся с жизнью и бытом спецназовцев, военной техникой и вооружением, историей воздушно-десантных войск. Также молодые люди пройдут занятия по предметам боевой подготовки, в том числе с выполнением нормативов по тактической, военно-медицинской подготовке, военной топографии, связи.

"Вам выпала уникальная возможность побывать в этом легендарном соединении. Армия учит побеждать, но самое главное, чему учит армия, это побеждать самого себя. Самая сложная победа - это победа над собой. Уверен, что дни, проведенные в лагере, не пройдут даром. В будущем это поможет вам сделать правильный выбор в пользу своей Родины, страны", - подчеркнул помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский.

В конце смены юношам предстоит сдать специальные нормативы.

Как добавили в Министерстве образования, по состоянию на 26 июля в 4874 оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях отдохнули 245 854 ребенка. В том числе 71 841 ребенок - в 843 круглосуточных лагерях. В 4031 дневном лагере отдохнули 174 013 детей. В каждом оздоровительном лагере с дневным и круглосуточным пребыванием запланированы патриотические тематические смены с привлечением воинских частей, МВД, МЧС, Минобороны. В 164 круглосуточных оздоровительных лагерях военно-патриотического профиля за июнь-июль оздоровились более 11 тыс. детей.-0-