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Хренин примет участие в совещании министров обороны государств ШОС в Душанбе

27.07.2021 15:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин примет участие в очередном совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Оно состоится 28 июля в Душанбе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В заседании примут участие главы оборонных ведомств государств - членов ШОС. C 2015 года Беларусь в организации имеет статус наблюдателя.

В соответствии с повесткой дня заседания стороны обсудят ряд вопросов в военной сфере, а также обменяются мнениями относительно вызовов и угроз региональной и международной безопасности государств - членов ШОС и мер по их нейтрализации.

Запланированы двусторонние встречи министра обороны Беларуси с рядом глав иностранных оборонных ведомств.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В соответствии с повесткой дня заседания стороны обсудят ряд вопросов в военной сфере, а также обменяются мнениями относительно вызовов и угроз региональной и...
 
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