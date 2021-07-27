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Головченко: синергия научного потенциала белорусских и российских ученых способствует движению вперед
27.07.2021 15:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синергия научного потенциала белорусских и российских ученых способствует движению вперед. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с делегацией Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (Россия) под руководством президента НИЦ Михаила Ковальчука, передает корреспондент БЕЛТА.
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Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная национальная лаборатория. Среди основных направлений деятельности центра - безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твердого тела и сверхпроводимость, мезонная химия. Также в центре проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области молекулярной физики, физической и неорганической химии, химической физики, физики и химии плазмы, промышленной безопасности, экологии, элементной базы микроэлектроники, информатики.-0-
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Головченко: синергия научного потенциала белорусских и российских ученых способствует движению вперед
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с делегацией Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (Россия)...
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