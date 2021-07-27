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Головченко: синергия научного потенциала белорусских и российских ученых способствует движению вперед

27.07.2021 15:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синергия научного потенциала белорусских и российских ученых способствует движению вперед. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с делегацией Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (Россия) под руководством президента НИЦ Михаила Ковальчука, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что вы обсудили с Президентом Беларуси очень широкий круг вопросов, перспективные направления нашего сотрудничества в области ядерных технологий. Мне очень приятно отметить, что связи между учеными наших стран не только сохранились, но и успешно развиваются. Думаю, что сегодня в правительстве мы можем обсудить наши основные совместные задачи. Сфера, в которой вы работаете, обеспечивает технологическую и экономическую безопасность государства, его научный суверенитет. В нынешних условиях очень важна синергия научных потенциалов для форсированного движения вперед. Мы очень рады, что Курчатовский институт оказывает широкий спектр услуг, выполняет комплекс работ по научному сопровождению БелАЭС", - сказал Роман Головченко.

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная национальная лаборатория. Среди основных направлений деятельности центра - безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твердого тела и сверхпроводимость, мезонная химия. Также в центре проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области молекулярной физики, физической и неорганической химии, химической физики, физики и химии плазмы, промышленной безопасности, экологии, элементной базы микроэлектроники, информатики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с делегацией Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (Россия)...
 
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