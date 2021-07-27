На отдельные специальности в вузах конкурс составляет 3-5 человек на место - Касперович

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На отдельные специальности в вузах конкурс доходит до 3-5 человек на место, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"Вузы 26 июля в своем большинстве завершили прием документов от абитуриентов на бюджетные места. Но нужно отметить, что по 28 июля продолжается подача документов на бюджет на специальности сельхозпрофиля в аграрные вузы, - рассказал Сергей Касперович. - Прием документов от абитуриентов, которые решили получать образование на платной основе и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в вузах, будет продолжаться по 9 августа. Пока рано говорить о количестве поданных заявлений на бюджет. Вместе с тем на отдельные специальности конкурс доходит до 3-5 человек на место, где-то чуть меньше, чем количество бюджетных мест. Возможно, по отдельным специальностям будет объявлен допнабор. Такую информацию вузы предоставят позже".

С сегодняшнего дня в вузах стартовали внутренние вступительные испытания. "Они пройдут по 4 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму обучения - 11 августа", - отметил начальник главного управления.

Общий план приема в 50 учреждений высшего образования (42 государственных и 8 частных) в этом году составляет около​ 54,9 тыс. человек.-0-