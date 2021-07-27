В Минске начался суд по «сахарному делу»

Суд Заводского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителей четырех сахарных заводов.

В начале 2020 года были задержаны директоры всех четырех сахарных заводов Беларуси: Михаил Криштапович, Николай Прудник, Дмитрий Егоров и Виктор Миронов. Криштаповича при это даже сняли с самолета. Также был задержан и директор «Белорусской сахарной компании» Дмитрий Кириллов.

По версии обвинения, организованная преступная группа действовала с 2006 по 2020 год. Руководители брали взятки за организацию закупки полиэтиленовой тары, за отгрузку продукции в Россию, Кыргызстан, приобретение сахара-сырца у зарубежных компаний. По делу также проходил бывший начальник ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня, его роль сводилась к тому, чтобы прикрывать участников схемы. Он также получал взятки и про это даже рассказывали по госТВ, вот только в списке обвиняемых бывшего высокого милицейского чина не оказалось.