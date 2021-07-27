ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске начался суд по «сахарному делу»

27.07.2021 16:17 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Суд Заводского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителей четырех сахарных заводов.

В начале 2020 года были задержаны директоры всех четырех сахарных заводов Беларуси: Михаил Криштапович, Николай Прудник, Дмитрий Егоров и Виктор Миронов. Криштаповича при это даже сняли с самолета. Также был задержан и директор «Белорусской сахарной компании» Дмитрий Кириллов. 

По версии обвинения, организованная преступная группа действовала с 2006 по 2020 год. Руководители брали взятки за организацию закупки полиэтиленовой тары, за отгрузку продукции в Россию, Кыргызстан, приобретение сахара-сырца у зарубежных компаний. По делу также проходил бывший начальник ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня, его роль сводилась к тому, чтобы прикрывать участников схемы. Он также получал взятки и про это даже рассказывали по госТВ, вот только в списке обвиняемых бывшего высокого милицейского чина не оказалось.

Напомним, 24 января самолет, летевший в Мюнхен, был возвращен в Беларусь, 6 пассажиров были высажены и задержаны спецслужбами. Позже оказалось, что это директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович и глава Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Потом стало известно, что руководители двух других белорусских предприятий по производству сахара (Николай Прудник и Дмитрий Егоров) также задержаны.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Заводского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителей четырех сахарных заводов.
 
Новости дня
Новости общества
 
На отдельные специальности в вузах конкурс составляет 3-5 человек на место - Касперович
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by