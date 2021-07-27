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Прогноз погоды на 28 июля
27.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ночью и утром погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы.
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности)
28 июля (среда) ночью и утром на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет плюс 30 -32 °С.
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Ночью и утром погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Предупреждение о...
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