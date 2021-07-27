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Прогноз погоды на 28 июля

27.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ночью и утром погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности)

28 июля (среда) ночью  и утром на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни,  при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.  

В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет  плюс 30 -32 °С.  


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Ночью и утром погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Предупреждение о...
 
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