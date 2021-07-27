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Житель Девянишкеса о причинах миграционного кризиса в Литве

27.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Неспокойно и в поселке Девянишкес. Третий день там не утихают акции протеста против миграционного центра для нелегалов. Литовский блогер Лауринас Рагельскис узнал, что местные жители думают о миграционном кризисе в Литве.


Житель Девянишкеса о причинах миграционного кризиса в Литве:  

- Это начало только, а если будет 20 тысяч, 40 тысяч, а может 100 тысяч. Расселят их по всей Литве, проблемы будут везде. И трудно будет справиться. Нас поддерживает вся Литва, приезжают из Жемайтии, из Каунаса приезжают. 

- А теперь главный вопрос: как можно было бы решить эту проблему? 

-  Знаете, я считаю, что проблему нужно решать с соседними государствами. С соседними государствами нужно не ссориться, а дружить. 


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Неспокойно и в поселке Девянишкес. Третий день там не утихают акции протеста против миграционного центра для нелегалов. Литовский блогер Лауринас Рагельскис...
 
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