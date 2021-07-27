Число занятых в экономике Беларуси за месяц уменьшилось на 4,2 тыс. человек

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В экономике Беларуси в июне было занято 4267,6 тыс. человек, в то время как в мае - 4271,8 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Белстате.

В июне на работу был принят 61 431 человек, уволены - 67 456.

При этом в некоторых сферах количество занятых выросло. Например, в горнодобывающей промышленности соотношение принятых на работу и уволенных составило за минувший месяц 173,3%, в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 114,3%, в сфере услуг по временному питанию и проживанию - 113,2%, информации и связи - 105,8%.

Вместе с тем в других сферах произошли сокращения. Так, соотношение нанятых и уволенных в сфере финансовой и страховой деятельности - 66,4%, операций с недвижимым имуществом - 67%, в образовании - 71%, профессиональной, научной и технической деятельности - 81,4%, строительстве - 85,9%.

В данной статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

Как сообщалось ранее, в II квартале этого года уровень занятости (соотношение занятого населения к всем жителям в возрасте 15-74 лет) составил 67,6%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) - 4% от численности рабочей силы. О таких цифрах свидетельствуют данные выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения.-0-