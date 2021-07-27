Источник материала: БT

Аграрии Беларуси намолотили уже 2 миллиона тонн зерна и продолжают ставить рекорды в полях. Сегодня первых тысячников отметили в Речицком районе. Поздравления и награды там получили 24 механизатора и водителя - представители сразу нескольких сельхозпредприятий. К слову, Речицкий район всегда в числе лидеров региона и по темпам намолота, и по урожайности. Некоторые хозяйства уже на середине уборочной, и при хорошей погоде планируют завершить этот аграрный этап в течение ближайших двух недель.

Иван Вырвич, комбайнер агрокомбината "Холмеч":

С 1995 года каждый год здесь на уборочной. И к Президенту ездил, и машину давали - первое место занимал. Главное – сделать, и чтобы не ломался комбайн. Это наша задача. Профессия тяжелая, но на земле надо работать. Зерно наросло капитально, такого давно не помню

Игорь Чеснок, первый зампредседателя Гомельского облисполкома:

Мы должны как можно больше и быстрее, а особенно качественно убирать каждый день, потому что мы прекрасно понимаем: за такой шикарной погодой обязательно последует непогода. Те цифры, которые нам доведены по сдаче зерна государству, мы должны выполнить, и все это будет сделано.

На сегодня в целом по стране убрано более четверти полей.





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