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Оранжевый уровень опасности из-за жары и грозовых дождей
27.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жара набирает силу. На сегодня и ближайшие дни синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за зноя и грозовых дождей. При этом возможно и усиление ветра до 15 метров в секунду. В столице дневной максимум +30. Ночью прогнозируется от 16 до 20 тепла.
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Жара набирает силу. На сегодня и ближайшие дни синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за зноя и грозовых дождей. При этом возможно и усиление ветра до 15...
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