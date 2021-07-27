Сотрудники лесных хозяйств напоминают: собирать ягоды надо правильно

Источник материала: БT

Сезон сбора лесных даров в самом разгаре. Любители тихой охоты уже вышли на поиски ягод и грибов, прежде всего черники. Сотрудники лесных хозяйств напоминают, что собирать ягоды надо правильно, чтобы не навредить растениям. Еще следует следить и за своими перемещениями, чтобы не заблудиться.

Илья Цветков о том, как сделать поход за витаминами безопасным (видео).





Читайте также:



