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Сотрудники лесных хозяйств напоминают: собирать ягоды надо правильно

27.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сезон сбора лесных даров в самом разгаре. Любители тихой охоты уже вышли на поиски ягод и грибов, прежде всего черники. Сотрудники лесных хозяйств напоминают, что собирать ягоды надо правильно, чтобы не навредить растениям. Еще следует следить и за своими перемещениями, чтобы не заблудиться. 

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Сезон сбора лесных даров в самом разгаре. Любители тихой охоты уже вышли на поиски ягод и грибов, прежде всего черники. Сотрудники лесных хозяйств напоминают, что...
 
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