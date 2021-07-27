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Сотрудники лесных хозяйств напоминают: собирать ягоды надо правильно
27.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сезон сбора лесных даров в самом разгаре. Любители тихой охоты уже вышли на поиски ягод и грибов, прежде всего черники. Сотрудники лесных хозяйств напоминают, что собирать ягоды надо правильно, чтобы не навредить растениям. Еще следует следить и за своими перемещениями, чтобы не заблудиться.
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Сезон сбора лесных даров в самом разгаре. Любители тихой охоты уже вышли на поиски ягод и грибов, прежде всего черники. Сотрудники лесных хозяйств напоминают, что...
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