ГАИ Минской области следит за скоростью на дорогах

Источник материала: БT

К сожалению, число таких аварий увеличивается в Минской области. Поэтому на дорогах центрального региона сегодня стартует профилактическая акция "Безопасный обгон". Во время жаркой погоды следует придерживаться разрешенной скорости и соблюдать правила дорожного движения. Под контролем инспекторов ГАИ в первую очередь аварийно опасные участки дорог, места концентрации ДТП, в том числе по причине нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения.

С начала года из-за неправильного обгона в Минской области произошло 5 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, еще 5 получили травмы разной степени тяжести. Профилактические меры на дорогах области продлятся до конца месяца.





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