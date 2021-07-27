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ГАИ Минской области следит за скоростью на дорогах

27.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К сожалению, число таких аварий увеличивается в Минской области. Поэтому на дорогах центрального  региона сегодня стартует профилактическая акция "Безопасный обгон". Во время жаркой погоды следует придерживаться разрешенной скорости и соблюдать правила дорожного движения. Под контролем инспекторов ГАИ в первую очередь  аварийно опасные участки дорог, места концентрации ДТП, в том числе по причине нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения. 

С начала года из-за неправильного обгона в Минской области произошло 5 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, еще 5 получили травмы разной степени тяжести. Профилактические меры на дорогах области продлятся до конца месяца.


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К сожалению, число таких аварий увеличивается в Минской области. Поэтому на дорогах центрального  региона сегодня стартует профилактическая акция "Безопасный...
 
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