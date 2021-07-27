Уборка зерна активно идет в хозяйствах Минской области

Источник материала: БT

Хлебный каравай Минской области растет быстрыми темпами. Общий намолот на сегодня составляет более 450 тысяч тонн зерна. Обработано почти четверть полей. Средняя урожайность зерновых - 37 центнеров с гектара. Скорее всего бункеры наполняются на пшеничных нивах. С гектара эта культура дает почти 45 центнеров. В тройке лидеров по урожайности Несвижский, Дзержинский и Клецкий районы.

Вместе с жатвой идет и заготовка кормов. Травы второго укоса убраны почти на 90 % площадей.





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