ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уборка зерна активно идет в хозяйствах Минской области

27.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Хлебный каравай Минской области растет быстрыми темпами. Общий намолот на сегодня составляет  более  450 тысяч тонн зерна. Обработано почти четверть полей. Средняя урожайность зерновых - 37 центнеров с гектара. Скорее всего  бункеры наполняются на пшеничных нивах. С гектара эта культура дает почти 45 центнеров. В тройке лидеров по урожайности   Несвижский, Дзержинский и Клецкий районы.  

Вместе с жатвой идет и заготовка кормов. Травы второго укоса убраны почти на 90 % площадей. 


Читайте также: 





 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хлебный каравай Минской области растет быстрыми темпами. Общий намолот на сегодня составляет  более  450 тысяч тонн зерна. Обработано почти четверть полей. Средняя...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мастер-класс "Соломенный цветок" - в Столбцовском центре культуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by