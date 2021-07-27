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Тончайшие детали в соломоплетении. От ювелирных изделий до букетов и больших настенных панно. Мастерица Светлана Шайнова из Столбцов передает свой творческий опыт руководителям районных клубов, детям, взрослым и пожилым людям. Мастер-классы проходят в Столбцовском районном центре культуры, где и разместилась выставка "Волшебный мир моих увлечений". Среди творческих направлений мастера не только соломенные произведения.

Создание кукол - одно из направлений в творчестве столбцовского мастера. Лица и руки она лепит из полимерной глины. Сама создает одежду и аксессуары. Валяние из овечьей шерсти также пользуется большим успехом как у учеников, так и у покупателей на районных ярмарках и фестивалях.





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