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Лобовое столкновение: один человек погиб, трое травмированы

27.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет выясняет обстоятельства и причины ночного лобового столкновения на трассе в Слуцком районе. "Тойота" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автопоездом "Скания". 22-летний водитель легкового авто от полученных травм погиб на месте, двое пассажиров - молодые люди такого же возраста -  госпитализированы. Водитель грузовика также доставлен в медучреждение. По факту аварии возбуджено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.


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Следственный комитет выясняет обстоятельства и причины ночного лобового столкновения на трассе в Слуцком районе. "Тойота" выехала на полосу встречного движения и...
 
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