Лобовое столкновение: один человек погиб, трое травмированы

Источник материала: БT

Следственный комитет выясняет обстоятельства и причины ночного лобового столкновения на трассе в Слуцком районе. "Тойота" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автопоездом "Скания". 22-летний водитель легкового авто от полученных травм погиб на месте, двое пассажиров - молодые люди такого же возраста - госпитализированы. Водитель грузовика также доставлен в медучреждение. По факту аварии возбуджено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.





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