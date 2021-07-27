ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БНТУ поднялся в мировом рейтинге университетов Webometrics

27.07.2021 19:21 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой рейтинг университетов Webometrics Ranking of World Universities в очередной раз обновил скрининговые данные за полгода. Белорусский национальный технический университет укрепился на 249 пунктов, заняв 2628 место в списке из более чем 30 тыс. высших учебных заведений по всему миру. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Попадая в сферу внимания рейтинга, университет получает возможность сравнить результаты своей научной работы с результатами любого другого вуза мира", - рассказали в вузе.

Проект Webometrics Ranking является инициативой Cybermetrics Lab - исследовательской группы, принадлежащей Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) - крупнейшему государственному учреждению по науке и исследованиям в Испании. Объектом анализа данного рейтинга являются официальные сайты университетов.

Методология исследования основывается на четырех индикаторах с разным весом: количество ссылок с других ресурсов, размер сайта (количество веб-страниц, проиндексированных Google), академическое качество (цитируемость научных публикаций на основе аналитических данных исследовательской группы SCImago) и открытость (количество загруженных на сайт и проиндексированных поисковой системой Google полнотекстовых файлов).

Параметры БНТУ в 2021 году: видимость - 3905 пунктов, открытость - 1423, превосходство - 4145 пунктов.

Лучшими в мире остаются Гарвардский, Стэнфордский университеты, Массачусетский технологический институт, Калифорнийский и Мичиганский университеты. Белорусский национальный технический университет по-прежнему остается вторым по влиятельности вузом Республики Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Параметры БНТУ в 2021 году: видимость - 3905 пунктов, открытость - 1423, превосходство - 4145 пунктов.
 
Новости дня
Новости общества
 
В БГПУ проходные баллы на отдельные специальности выросли на 18 пунктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by