БНТУ поднялся в мировом рейтинге университетов Webometrics

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой рейтинг университетов Webometrics Ranking of World Universities в очередной раз обновил скрининговые данные за полгода. Белорусский национальный технический университет укрепился на 249 пунктов, заняв 2628 место в списке из более чем 30 тыс. высших учебных заведений по всему миру. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Попадая в сферу внимания рейтинга, университет получает возможность сравнить результаты своей научной работы с результатами любого другого вуза мира", - рассказали в вузе.

Проект Webometrics Ranking является инициативой Cybermetrics Lab - исследовательской группы, принадлежащей Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) - крупнейшему государственному учреждению по науке и исследованиям в Испании. Объектом анализа данного рейтинга являются официальные сайты университетов.

Методология исследования основывается на четырех индикаторах с разным весом: количество ссылок с других ресурсов, размер сайта (количество веб-страниц, проиндексированных Google), академическое качество (цитируемость научных публикаций на основе аналитических данных исследовательской группы SCImago) и открытость (количество загруженных на сайт и проиндексированных поисковой системой Google полнотекстовых файлов).

Параметры БНТУ в 2021 году: видимость - 3905 пунктов, открытость - 1423, превосходство - 4145 пунктов.

Лучшими в мире остаются Гарвардский, Стэнфордский университеты, Массачусетский технологический институт, Калифорнийский и Мичиганский университеты. Белорусский национальный технический университет по-прежнему остается вторым по влиятельности вузом Республики Беларусь.-0-