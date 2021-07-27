Самыми популярными специальностями у абитуриентов остаются IT, юридические и химико-биологические направления

Источник материала: БT

Об этом говорят промежуточные результаты вступительной кампании - 2021. На эти специальности традиционно остаются и самые высокие конкурсы - от 3 до 5 человек на место. На отдельные технические, где профильным предметом является, например, физика, возможно, позже будет объявлен дополнительный набор.





Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:





Отрадно, что популярными продолжают оставаться те специальности, которые жизненно необходимы для страны, для социальной сферы, - это медицинские специальности. Могу на текущий момент прогнозировать, что помимо высоких конкурсов там будут также и высокие баллы - выше 350. Думаю, здесь сомнений нет. На сегодняшний день прием на бюджетную форму обучения не завершен. Речь идет о сельскохозяйственных специальностях в соответствующих профильных вузах. Прием осуществляется до 28 июля на бюджетную форму.





Прием документов от абитуриентов на платную основу будет продолжаться до 9 августа. Внутренние вступительные испытания будут проходить по 4 августа.

Списки поступивших на бюджетную форму станут известны 5 числа, на платную форму обучения - 11-го.

Общий план приема абитуриентов в 50 учреждений высшего образования (42 государственных и 8 частных) - почти 55 тысяч человек.













