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МВД: Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими

27.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими, сообщило сегодня Министерство внутренних дел в своем телеграм-канале. Решение принято судом Железнодорожного района Гомеля, основанием стали материалы проверки ГУБОП. В милиции еще раз подчеркнули, что распространение, в том числе репост информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.




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Теги: Гомель
 
 
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Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими, сообщило сегодня Министерство внутренних дел в своем телеграм-канале. Решение принято судом...
 
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