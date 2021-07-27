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МВД: Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими
27.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими, сообщило сегодня Министерство внутренних дел в своем телеграм-канале. Решение принято судом Железнодорожного района Гомеля, основанием стали материалы проверки ГУБОП. В милиции еще раз подчеркнули, что распространение, в том числе репост информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.
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Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими, сообщило сегодня Министерство внутренних дел в своем телеграм-канале. Решение принято судом...
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