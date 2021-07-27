НАН Беларуси и Курчатовский институт в меморандуме закрепили направления сотрудничества для ученых двух стран

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О важности синергии научного потенциала белорусских и российских ученых говорил сегодня и премьер-министр Роман Головченко.







Вопросы ядерной энергетики и технологий в этой сфере предполагают абсолютный суверенитет, отметил глава правительства. А Курчатовский институт занимается сейчас научным сопровождением БелАЭС.

Направления сотрудничества для ученых двух стран закрепили в меморандуме.

По итогам переговоров в правительстве его подписали глава белорусской Академии наук и руководитель Курчатовского института.





