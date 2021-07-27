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НАН Беларуси и Курчатовский институт в меморандуме закрепили направления сотрудничества для ученых двух стран
27.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О важности синергии научного потенциала белорусских и российских ученых говорил сегодня и премьер-министр Роман Головченко.
Вопросы ядерной энергетики и технологий в этой сфере предполагают абсолютный суверенитет, отметил глава правительства. А Курчатовский институт занимается сейчас научным сопровождением БелАЭС.
Направления сотрудничества для ученых двух стран закрепили в меморандуме.
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НАН Беларуси и Курчатовский институт в меморандуме закрепили направления сотрудничества для ученых двух стран
О важности синергии научного потенциала белорусских и российских ученых говорил сегодня и премьер-министр Роман Головченко. Вопросы ядерной энергетики...
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